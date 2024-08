Rogo nel nord Barese distrugge cucina di un ristorante

Un incendio ha danneggiato la cucina di un ristorante specializzato in preparazione di sushi a Canosa di Puglia, nel nord Barese. Con ogni probabilità le fiamme sarebbero partite dalla friggitrice: l'autocombustione dell'olio rimasto nell'elettrodomestico avrebbe provocato il rogo scoppiato la notte scorsa, intorno alle quattro. Non ci sono feriti. È servito l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza il locale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che non avrebbero rilevato tracce di effrazione né di liquido infiammabile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA