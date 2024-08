Rissa tra giovani a Vieste, sindaco 'violenza inaccettabile'

Una violenta rissa è scoppiata ieri sera a Vieste nel Foggiano tra giovani del posto e di altri comuni della provincia. E' accaduto in corso Fazzini, viale principale della cittadina garganica dove si concentra soprattutto la movida. I giovani, probabilmente una decina in tutto, si sono affrontati con calci e pugni utilizzando anche sedie e tavoli dei locali lungo il corso. Nessuno peraltro si è presentato in strutture sanitarie per farsi medicare. Indagini sono in corso da parte delle forze di polizia per identificare i giovani coinvolti.

"Ho appena appreso di un nuova escalation di violenza, culminata in una nuova rissa notturna tra gruppi di giovani ragazzi. In particolare, il lancio di sedie e altri oggetti ha creato panico tra i passanti e ha messo in serio rischio la sicurezza pubblica" ha commentato il sindaco Giuseppe Nobiletti.

"Questi atti violenti - ha aggiunto - non sono soltanto inaccettabili, ma minacciano anche la tranquillità a Vieste. È fondamentale che la comunità si unisca per condannare tali comportamenti e per promuovere un ambiente di rispetto e solidarietà. Chiediamo con urgenza il potenziamento delle misure di sicurezza da parte delle forze dell'ordine. È imperativo che vengano implementati maggiori controlli e che si instauri un dialogo costruttivo con i giovani", conclude il primo cittadino.

Un paio di settimane fa il caso del ragazzino di 12 anni schiaffeggiato e costretto ad inginocchiarsi da alcuni giovanissimi.



