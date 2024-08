Perde il controllo del trattore, muore 32enne nel Barese

Un uomo di 32 anni di nazionalità albanese è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto sulla strada che collega Turi e Casamassima, in provincia di Bari. La vittima era a bordo del suo trattore di cui, per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo per poi finire contro un muretto a secco. Per il 32enne è stato inutile l'intervento del personale del 118: è morto sul colpo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per accertare la dinamica di quanto accaduto.



