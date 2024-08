Fucilate contro cognato, arrestato 67enne per tentato omicidio

Con l'accusa di tentato omicidio aggravato nei confronti del cognato un 67enne è stato arrestato dai carabinieri a Oria, in provincia di Brindisi, sulla base di un 'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Brindisi su richiesta della procura. L'uomo si trova ai domiciliari e la misure coercitiva prevede anche l'applicazione del braccialetto elettronico. Secondo l'accusa il 24 luglio scorso l'indagato al culmine di una lite per futili motivi, non la prima tra i due, avrebbe esploso tre colpi di fucile contro il cognato mentre si trovavano in una zona di campagna tra Francavilla Fontana e Oria. La vittima in quella occasione si rifugiò all'interno della propria auto schivando i colpi.

I carabinieri hanno sequestrato il fucile usato dal 67enne dopo la lite ed hanno proceduto al ritiro cautelativo di numerose altre armi detenute legalmente dall'indagato.



