Di Bisceglie, contratto per aeroporti Puglia 'buona notizia'

(V. 'Oltre 218 milioni per potenziamento ... delle 12:32) "L'approvazione da parte dell'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) del nuovo contratto di programma 2024-2027, che prevede oltre 218 milioni per gli aeroporti pugliesi, è sicuramente una buona notizia per il sistema delle imprese e per il turismo. Si consentiranno interventi infrastrutturali che non potranno che rafforzare i già ottimi standard di servizio garantiti dagli scali aeroportuali della Puglia". Lo dichiara la presidente di Unioncamere Puglia e della Camera di Commercio di Bari Luciana Di Bisceglie, ribadendo "la positività del lavoro svolto da Aeroporti di Puglia che non potrà che essere confermato con i nuovi investimenti che coniugano infrastrutture, innovazione e sostenibilità". Si va dunque "in direzione di una maggiore strutturazione turistica della Puglia - aggiunge Di Bisceglie - ma anche di una destagionalizzazione e di un riassetto produttivo di un comparto sempre più decisivo per l'economia regionale (ormai ben oltre il 10% del pil), ma anche un rafforzamento dei servizi di trasporto per il sistema delle imprese, senza il quale non è possibile un reale e complessivo sviluppo della Puglia".



