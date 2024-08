Bray, Notte della Taranta è un bene culturale

"Mi piace chiamare la Notte della Taranta un bene culturale. L'articolo 9 della Costituzione ci dice come dobbiamo comportarci nei confronti dei beni culturali: dobbiamo saperli tutelare perché hanno un valore storico e identitario per tutta una popolazione". Lo ha detto Massimo Bray, presidente della fondazione 'La Notte della Taranta' nel corso della conferenza stampa di presentazione della 27esima edizione del concertone che si terrà domani a Melpignano, nel Leccese.

"La cultura ha un valore perché arriva dappertutto", ha continuato evidenziando che "noi vorremmo un laboratorio tutto l'anno per tutelare questa tradizione e darle una prospettiva futura". Alla conferenza stampa non partecipa il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che "è stato colpito dal dolore per la morte del primario del Pronto soccorso del Policlinico di Bari, Vito Procacci. E siamo anche noi vicini a suo fratello Giovanni", ha spiegato Bray.



