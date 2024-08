Vacanze terminate in Valle d'Itria per la premier Giorgia Meloni che ha lasciato Masseria Beneficio, il resort nelle campagne di Ceglie Messapica dove ha soggiornato per dieci giorni.

A quanto apprende l'ANSA, il gruppo della presidente del Consiglio, con la figlia e l'ex compagno Andrea Giambruno, è partito all'alba.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA