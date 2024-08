'In Puglia patrimonio formaggi unico al mondo'

"C'è in Puglia un patrimonio di formaggi unico al mondo dove la Fattoria Puglia assicura un decisivo presidio di un territorio in cui la manutenzione è assicurata proprio dall'attività di allevamento, con il lavoro silenzioso di pulizia e di compattamento dei suoli svolto dagli animali e un patrimonio dell'agroalimentare Made in Italy che in Puglia vanta ben 4 formaggi Dop, la burrata di Andria Igp e 17 specialità riconosciute tradizionali dal Masaf, come il Canestrato leccese, il Caciocavallo podolico Dauno, il Caciocavallo della Murgia". Lo afferma Coldiretti Puglia manifestando timori sui possibili dazi cinesi sui formaggi Ue.

"Di fronte a questi scenari - aggiunge l'associazione - difendere la filiera dell'allevamento significa sostenere un sistema fatto di animali, ambiente e soprattutto persone impegnate a combattere lo spopolamento e il degrado spesso da intere generazioni, anche in aree difficili".

Coldiretti Puglia fa rilevare che "di contro lo scorso anno l'Italia ha importato 85 milioni di chili di pomodoro trasformato cinese, proveniente in gran parte proprio dalla regione autonoma di Xinjiang nonostante il fatto che gli Stati Uniti ne abbiano vietato l'importazione sul proprio territorio dal gennaio 2021 per evitare di sostenere il lavoro forzato".

Per il presidente di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo, si tratta di "una situazione intollerabile dinanzi alla quale occorre affermare il principio di reciprocità delle regole, vietando l'ingresso in Europa ai prodotti coltivati con sostanze vietate ma anche ottenuti dallo sfruttamento dei lavoratori. E serve anche garantire una etichettatura trasparente su tutti gli alimenti in commercio, a partire da pane, biscotti, cracker e altri derivati dai cereali, che oggi continuano ad essere anonimi".



