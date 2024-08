A Foggia lo spettacolo su Franco Marcone, vittima della mafia

Uno spettacolo per raccontare una vita che da normale è diventata straordinaria grazie all'impegno per la legalità. Una rappresentazione scenica di una quotidianità spezzata dalla mafia. Si intitola "Io sono Franco, storia di Franco Marcone, un uomo normale", l'ultimo lavoro teatrale dell'attore di cinema e teatro Franco Ferrante che debutterà il prossimo 5 settembre a Foggia.

Marcone, dirigente dell'ufficio del Registro di Foggia, è stato ucciso il 31 marzo del 1995, dopo aver denunciato in Procura alcune anomalie notate nello svolgimento del suo lavoro.

"È la sua normalità che ci piace, che ci ha colpito e che abbiamo voluto raccontare", commentano Ferrante e l'autrice del monologo, Lidia Bucci. "La sua è una normalità replicabile, che si può tramettere e che rende straordinario l'ordinario", concludono.



