Pranzo 'made in Puglia' tra i trulli oggi per la premier Meloni

Pranzo made in Puglia oggi per la premier Giorgia Meloni, che soggiorna ormai da giorni a masseria Beneficio nelle campagne di Ceglie Messapica (Brindisi). Nel resort che ospita la leader di Fratelli D'Italia è appena arrivato un caratteristico street food con una selezione di prodotti pugliesi di qualità. "Siamo stati qui lo scorso anno - spiega il personale dell'azienda locale 'La Capocolleria' - ed oggi proporremo salumi e formaggi di eccellenza del nostro territorio, sottoli, il tutto accompagnato dal pane di Ceglie Messapica".

Degustazione di formaggi locali e salumi affettati al momento ricostruendo, così, l'antico contesto delle masserie della Valle D'Itria. Pranzo a bordo piscina schermato da un ulteriore ombrellone per evitare ogni possibile scatto o ripresa a distanza.

Il banchetto 'pugliese' di oggi non è il primo con prodotti tipici. Anche nei giorni scorsi il gruppo della premier, tra cui la figlia e l'ex compagno Andrea Giambruno, ha già potuto degustare panzerotti, ma anche pasticceria secca del posto fatta con pasta di mandorla.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA