M5s Bari, 'fuori da maggioranza per colpa autoritarismo vertici'

(V. 'Primo Consiglio Bari tra frizioni e fumata ... delle 12:06) "All'interno della nostra famiglia del Movimento 5 Stelle Bari, qualcuno ha confuso il confronto con l'autoritarismo, ponendosi in antitesi sia con i principi fondanti del Movimento 5 Stelle, ma anche con quanto fortemente voluto dal presidente Conte in tema di meritocrazia e valorizzazione degli eletti". E' quanto si legge sulla pagina facebook del Movimento 5 Stelle Bari, una critica mossa ai vertici del partito locale per aver scelto Francesco Diomede come assessore nella giunta Leccese, anziché uno dei due eletti.

"Siamo altresì consapevoli - si legge ancora - che vada comunque tutelata l'integrità del campo progressista, che a Bari abbiamo costruito con tanta fatica e che ha portato alla vittoria del sindaco Leccese, integrità purtroppo minata da queste dinamiche interne al Movimento che prima di ogni cosa vanno corrette. L'impegno del nostro gruppo consiliare è quello di favorire l'interlocuzione leale e il dialogo con il sindaco e la sua giunta". "Ma oggi - prosegue la nota - a difesa del nostro presidente Giuseppe Conte, del Movimento 5 Stelle e nel rispetto di tutte le persone appartenenti allo stesso che la pensano come noi, che siano attivisti o semplici sostenitori, per colpa di qualcuno che non siede in Aula Dalfino (dove oggi si è svolto il primo consiglio comunale, ndr), il M5s non può, per ora, poter dire di appartenere alla maggioranza che governa la nostra città".



