È morto Renato Ninfole, capitano della torrefazione tarantina

Lutto nel mondo dell'impresa in Puglia. Dopo una lunga malattia è venuto a mancare all'età di 85 anni Renato Ninfole, 'capitano' della torrefazione tarantina.

L'impenditore ha guidato per tanti anni la storica azienda di caffè fondata dal padre Ciro che dal cuore della città vecchia, a partire dal 1921, è riuscita ad evolversi, rappresentando uno dei simboli produttivi della città dei due mari.

A Renato Ninfole si deve anche la costruzione del moderno stabilimento della più antica torrefazione di Puglia lungo la strada che da Taranto porta a San Giorgio Ionico e il rinnovamento dell'asse produttiva, di commercializzazione e distribuzione del prodotto in tutta Italia.

"Era un uomo libero e per questo amava il mare e il vento - commenta in una nota Rossella Ninfole, figlia di Renato e a cui lo stesso aveva passato il testimone circa un anno fa - e come un timoniere esperto aveva condotto l'azienda verso importanti traguardi, scegliendo però di lasciare sempre a Taranto il porto di attracco" I funerali dell'imprenditore si svolgeranno domani, 22 agosto, alle ore 17, nella chiesa San Francesco di Paola.



