Dottoressa aggredita nel Tarantino incontra vertici Asl

Un incontro "cordiale" che è stato aggiornato a fine mese "quando sarà possibile insieme cercare la soluzione che renda tranquilla la dottoressa". Così Gregorio Colacicco, direttore generale della Asl di Taranto, spiega all'ANSA l'esito della riunione con la 32enne specializzanda in Urologia che, nella notte tra sabato e domenica scorsi, è stata insultata da una coppia di genitori mentre era in servizio nel presidio di continuità assistenziale di Maruggio, in provincia di Taranto.

All'incontro hanno preso parte, in presenza, Gloria Saracino, direttrice del distretto di Manduria da cui dipende il presidio di Maruggio, e il direttore sanitario della Asl ionica, Sante Minerba, e da remoto, il sindaco di Maruggio, Alfredo Longo e il presidente dell'Ordine dei Medici di Taranto, Cosimo Nume.

"Nessuna dimissione da parte della collega che è una specializzanda inserita nella rete di formazione universitaria.

Ha esaurito i turni del mese di agosto e ne approfitterà per riposare", continua il Dg evidenziando che "la direttrice del distretto si è detta disponibile a fornire anche un supporto psicologico al medico per superare quanto vissuto". "Spero che presto l'episodio possa essere archiviato dalla collega", aggiunge Colacicco auspicando che la 32enne possa completare "la sua formazione così come ha fatto finora".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA