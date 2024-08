Vigneto abbattuto, sindaca San Severo 'aiuteremo agricoltore'

"Da giovedì prossimo andremo a dare una mano a Raffaele a raccogliere l'uva. Una mano ciascuno servirà a salvare il prodotto. Noi non abbassiamo la testa davanti a questi atti. Abbiamo cercato di contribuire a rialzare il vigneto di Raffaele così come vogliamo rialzare la testa davanti a questi atti. Ci servirà manodopera esperta ma anche tanta buona volontà e dei mezzi di trasporto, quali ad esempio trattori, per portare l'uva a destinazione". E' l'appello alla cittadinanza lanciato in un video diffuso su Facebook dalla sindaca di San Severo (Foggia) Lydia Colangelo per aiutare Raffaele Vassallo, il 23enne agricoltore che nei giorni scorsi ha subito l'abbattimento del suo vigneto e deve fonteggiare ingenti spese in seguito al grave atto vandalico.

La sindacaha ospitato nella sede del Municipio Raffaele Vassallo per manifestare la sua vicinanza e quella dell'amministrazione e assicurare il sostegno da parte dell'ente locale. " Abbiamo visto tutti - aggiunge nel video - le immagini del vigneto buttato a terra in maniera criminale e vile. Oggi la comunità di San Severo si stringe attorno a Raffaele e a tutta la sua famiglia. Ci vogliamo mettere a disposizione offrendo concretamente il nostro aiuto. San Severo è solidale, San Severo c'è, San Severo vuole bene a Raffaele e a tutti i figli della propria terra che si impegnano concretamente per la nostra agricoltura e per la valorizzazione dei nostri prodotti".

"Grazie alla sindaca, all'amministrazione comunale e a tutti i cittadini che mi sono vicini", le parole di Raffaele Vassallo.





