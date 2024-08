Sindaca Andria ricorda bimba uccisa, 'non dimentichiamo mai'

"Era sera e poi notte quando andava in scena il macabro film dell'orrore che ti vedeva tuo malgrado protagonista, a dispetto della tua vivace innocenza. Non dimentichiamo, mai". Lo ha scritto in un post pubblicato sui social la sindaca di Andria Giovanna Bruno nel 24esimo anniversario dell'omicidio di Graziella Mansi, la bimba di otto anni violentata e bruciata viva il 19 agosto 2000 in un bosco a ridosso di Castel del Monte, alla periferia della città.

"Oggi è caduta la pioggia sul tuo giaciglio. Anche il cielo ha pianto. Ancora. Dopo 24 anni", aggiunge Bruno che manda "un abbraccio sempre affettuoso ai tuoi cari, piccolo angelo".





