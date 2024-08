Premier Meloni potrebbe restare in Puglia fino al fine settimana

Potrebbe rimanere a masseria Beneficio, nelle campagne di Ceglie Messapica, fino al prossimo fine settimana la premier Giorgia Meloni, in Valle D'Itria ormai da dieci giorni. Lo apprende l'ANSA da alcune fonti sul posto, fatti salvi improvvisi cambiamenti di programma.

Oggi un violento nubifragio ha caratterizzato gran parte della giornata: allagati per diversi minuti i sentieri che costeggiano il resort dove la premier si trova in compagnia della figlia. Nella stessa masseria ci sono anche l'ex compagno Andrea Giambruno, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ed il ministro Francesco Lollobrigida. La moglie e sorella della premier Arianna Meloni con le figlie, è invece andata via da Masseria Beneficio. Nel pomeriggio visite ristrette all'interno del resort e curiosi che, nonostante il cattivo tempo, hanno cercato invano di vedere la premier dall'esterno.

Giorgia Meloni, intanto, è stata invitata come ospite per la serata del 31 agosto alla kermesse politica 'La Piazza' che si svolge a Ceglie Messapica ed è organizzata dall'omonima associazione presieduta da Marcello Antelmi e dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Perrino. Nella stessa sera, il 31, sono previsti gli interventi dei due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Meloni con i due ministri, così, potrebbe ritrovarsi a distanza di poche ore dal vertice politico già annunciato ed in programma a Roma per il 30 agosto. Al momento, però, non è ancora stata confermata la presenza della leader di Fratelli D'Italia alla serata.



