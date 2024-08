Policlinico Bari, 'nessun rischio di sicurezza per i pazienti'

"Non c'è nessun rischio per la sicurezza dei pazienti e presto arriveranno i nuovi infermieri e Oss previsti dal piano di assunzioni approvato dalla Regione".

La direzione strategica del Policlinico di Bari ha rassicurato il prefetto durante l'incontro di ieri convocato su richiesta dei sindacati che denunciano problemi legati all'esiguità di personale. Sono stati ribaditi anche gli impegni già presi ai tavoli sindacali. Nel dettaglio, si fa notare, sono già stati assunti 18 Oss (operatori socio sanitari) e ne arriveranno altri 17, mentre sono 20 gli infermieri con i quali sarà completato il piano assunzionale autorizzato per il 2024.

"Ci sarà inoltre - è detto in una nota - una rapida sostituzione del personale con lunghe assenze e la direzione si è impegnata a realizzare interventi per migliorare il benessere organizzativo e l'attività assistenziale del personale".



