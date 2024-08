Cade da scala mentre smonta luminarie, grave operaio in Puglia

Un uomo di 44 anni, nato in Romania ma residente a Salerno, questa mattina è caduto da una scala mentre era impegnato nello smontaggio delle luminarie allestite per la festa patronale di Spinazzola, nel nord Barese.

L'operaio, precipitato da un'altezza di tre metri, è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Bonomo di Andria, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Il 44enne in seguito alla caduta ha riportato un grave trauma cranico e alcune fratture ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale.



