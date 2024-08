Via vai di curiosi davanti alla masseria della premier Meloni

Continua il via vai di residenti della zona e dei curiosi che sostano nei pressi di Masseria Beneficio per provare a vedere e salutare la premier Giorgia Meloni, in vacanza nel resort di Ceglie Messapica da oltre una settimana. C'è chi si ferma a scrutare tra i muretti a secco e gli ulivi, ma la distanza dall'edificio ad occhio nudo impedisce di percepire ogni possibile movimento della leader di Fratelli d'Italia.

L'ingresso è blindato dai controlli, tra un presidio fisso ed altre pattuglie che sorvegliano la zona, che si sommano al personale della sicurezza presente all'interno. Mattinata all'esterno della struttura, oggi, per altri componenti del gruppo. Il ministro Francesco Lollobrigida ed il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato hanno fatto visita alla stazione dei carabinieri forestali di Ceglie Messapica. Possibile passeggiata in paese per Arianna Meloni, sorella della premier.

Pomeriggio, invece, di relax in piscina per il resto del gruppo.





