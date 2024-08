Parigi: Molinarolo in vacanza nel più piccolo paese pugliese

Da Parigi, con gli occhi di tutto il mondo puntati addosso, a Celle di San Vito, paese di appena 140 abitanti in provincia di Foggia, il più piccolo della Puglia. Elisa Molinarolo, 30enne di Soave (Verona), sesta classificata nella finale olimpica del salto con l'asta femminile, ha scelto l'entroterra del nord della Puglia per trascorrere una parte delle sue vacanze. Relax totale nel minuscolo borgo a quasi 800 metri di altitudine, con panorami sul Tavoliere e il vento fresco che arriva dai boschi circostanti.

Alle Olimpiadi di Parigi Elisa Molinarolo prima ha conquistato la finale. Poi, col suo primato personale di 4,70 metri, ha scritto il suo nome tra le migliori astiste del mondo.

"Ospitarla a Celle di San Vito - ha dichiarato la sindaca Palma Maria Giannini - è un grande onore. Elisa è tra le migliori atlete del mondo ed è anche una ragazza semplice e molto simpatica. È stato il suo compagno, che era già stato qui da noi, a raccontarle di Celle di San Vito poi, insieme, hanno deciso di trascorrere qui una parte delle loro vacanze".

Elisa Molinarolo quando aveva 3 anni ha iniziato a praticare ginnastica artistica. Nel 2011, invece, è passata al salto con l'asta. È un'atleta delle Fiamme Oro. Nel 2024, prima del sesto posto alle olimpiadi di Parigi, ha conquistato l'oro al Folksam GP di Stoccolma (indoor) e il bronzo al Meeting Internazionale di Rabat. "Celle di San Vito - racconta ancora la sindaca - è un piccolo borgo e ci si sta bene, ancora di più d'estate, quando organizziamo una serie di eventi per accogliere chi viene a trovarci. Anche Elisa adesso è diventata una di noi, una persona del paese".



