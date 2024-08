Black out alla masseria di Meloni, montato gruppo elettrogeno

Black out in gran parte del territorio di Ceglie Messapica, nel Brindisino, dove soggiorna la premier Giorgia Meloni. Nel primo pomeriggio nella masseria è giunto il vicepremier Matteo Salvini e c'è stato un contatto telefonico con l'altro vicepremier, Antonio Tajani.

Per garantire la fornitura elettrica e le comunicazioni, tra i sentieri di contrada Beneficio, nel primo pomeriggio, è stata posizionato un gruppo elettrogeno. Disagi si sono registrati in tutta la zona. Il guasto alla rete elettrica sarebbe stato causato dalle alte temperature.



