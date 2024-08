Bus contro auto a Bari, tre feriti e nove auto danneggiate

È di tre feriti e nove auto danneggiate il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina a Bari, verso le 5, all'incrocio tra via Quintino Sella e via Dante: un bus dell'Amtab si è scontrato con un'auto a bordo della quale c'erano tre persone e poi ha travolto nove auto che erano parcheggiate.

Le persone a bordo dell'auto hanno ricevuto una prognosi compresa tra i 5 e i 10 giorni. Illesi passeggeri e conducente del bus Amtab, azienda per il trasporto del Comune di Bari. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale.



