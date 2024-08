Vacanze in Salento con banconote false, ascia e un coltello

Banconote da 50 euro false, un'ascia e un coltello sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a due persone, originarie della Campania, in vacanza in una struttura ricettiva di Melendugno, in provincia di Lecce.

I militari li hanno sorpresi mentre spendevano le banconote false e, dopo aver perquisito le loro camere e le loro auto, hanno trovato altre sei banconote dello stesso taglio, un coltello e un'ascia. Tutto il materiale è stato sequestrato e le due persone sono state segnalate all'autorità giudiziaria per falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, ricettazione e porto abusivo di arma.



