Spara a un albero della casa vacanze, arrestato nel Tarantino

Un turista lombardo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri a Castellaneta (Taranto) perché ieri sera avrebbe esploso almeno tre colpi di pistola nel giardino della villa affittata per le vacanze, a poche decine di metri da una strada percorsa dai bagnanti.

L'uomo, originario del Milanese, è accusato di detenzione abusiva di un'arma da fuoco ed esplosioni pericolose. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 56enne avrebbe impugnato una pistola calibro 7,65 e fatto fuoco mentre si trovava nel giardino della villetta, mirando a un albero. I carabinieri, impegnati nel controllo della zona, hanno sentito il rumore degli spari e hanno raggiunto l'abitazione trovando l'arma, tre bossoli anche 85 cartucce sistemate in due pacchi da cui ne mancavano 15. Pistola e munizioni "erano detenuti senza nessun titolo autorizzativo", evidenziano i carabinieri.

Il 56enne è agli arresti domiciliari. L'arma, sequestrata, sarà inviata al reparto investigazioni Scientifiche dei carabinieri a Roma per accertare se sia stata già utilizzata per commettere reati.



