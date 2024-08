Allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutta la Puglia, escluso il Salento, dalle 8 di domani e per le successive 12 ore. Lo fa sapere la Protezione civile regionale. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.



