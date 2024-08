Esplosione in una casa in Salento, è morto il 58enne ferito

E' morto Giuseppe Agostinacchio, il 58enne rimasto ferito con altre due persone la notte tra il 14 e il 15 agosto nell'esplosione dovuta a una fuga di gas in una casa a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. L'uomo, che faceva il dentista, aveva ustioni su oltre il 60% del corpo. Resta in condizioni gravissime sua figlia Irene, di 23 anni. Ferito anche il fidanzato 24enne della giovane le cui condizioni però non sarebbero critiche. Tutti di Gravina di Puglia, in provincia di Bari, erano in vacanza in Salento.



