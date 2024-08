Abbattuto vigneto giovane agricoltore nel Foggiano, 'ora basta'

Un vigneto dell'azienda agricola Vassallo a San Severo, in provincia di Foggia, è stato abbattuto la scorsa notte mentre il giovane titolare dell'impresa era in vacanza. Sono stati anche tagliati i cavi di acciaio che sorreggono i tendoni. "Sono stato avvertito questa mattina da un vicino - spiega Raffaele, titolare dell'azienda agricola -. Sono in vacanza in una località della Puglia e sto rientrando. Mi è crollato il mondo addosso".

Raffaele subito dopo il diploma ha iniziato a lavorare nel settore prima con suo padre, poi nei campi di altri agricoli e infine ha comprato, con tanta fatica, alcuni ettari di terra fino ad arrivare ai dieci attuali.

"Questo - evidenzia - è un lavoro che si fa a suon di sacrifici, spesso la notte dormo anche in campagna, ho fatto prestiti in banca e conduco una vita piena di sacrifici. Perché questo lavoro richiede passione ed impegno".

Il danno - secondo Raffaele - ammonta a circa 18mila euro.

"Ho molta paura - afferma il giovane agricoltore - non ho mai ricevuto alcuna richiesta e mai avrei immaginato di subire un danno simile. Sono rimasto volentieri nella mia terra e non sono scappato come molti miei coetanei. Mi piace il mio lavoro e non mi pesano le rinunce. Ma ora sto pensando di affiggere un cartello con la scritta vendesi e andar via".



