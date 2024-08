Nuovo cartello su Guardia medica Peschici, 'apriamo alle 20'

(v. 'Asl Foggia, 'guardia turistica a Peschici...' delle 17:12) Il foglio con la scritta "riaprirà il 16-8-2024" affisso davanti all'ingresso del presidio di guardia medica turistica a Peschici, sul Gargano, è stato sostituito con un nuovo annuncio in cui si precisa che il servizio sarà attivato alle ore 20 e, con le scuse "per il disagio", si precisa che nel frattempo ci si può rivolgere a Vieste o Vico del Gargano. A sollevare il caso della chiusura del presidio a Ferragosto era stato in mattinata il consigliere regionale di FI, Paolo dell'Erba. Alla sua denuncia è seguita una nota dell'Asl in cui si precisava che "il servizio di guardia turistica a Peschici è garantito anche nel giorno di Ferragosto", dalle ore "20 di stasera sino alle 8 di domani mattina".

"Il nuovo cartello esposto alla guardia medica - commenta dell'Erba - non risolve tutti i problemi ma è un segnale di attenzione che residenti e turisti di Peschici meritano.

Ringrazio chi in queste ore si è adoperato un questa direzione".





