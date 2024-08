Cartello guardia medica sul Gargano, 'riapriamo dopo Ferragosto'

"Il Gargano vive un'emarginazione sanitaria da terzo mondo". E' quanto afferma il consigliere regionale di FI Puglia, Paolo dell'Erba, sottolineando che "senza un ospedale e con la guardia medica che, ad esempio, a Peschici riapre dopo Ferragosto, la farmacia del paese è stata completamente presa d'assalto". Il consigliere diffonde anche la foto del foglio affisso sul muro in cui si legge: "Il servizio di guardia medica riaprirà il 16-8-2024".

"Più volte ho rimarcato - sottolinea - l'emarginazione sanitaria del Gargano e quello che sta accadendo in questi giorni, Ferragosto compreso, è l'ennesima prova che il servizio offerto non solo è carente ma in alcuni momenti completamente assente, anche con la guardia medica.

Il consigliere evidenzia anche che "per avere assistenza sanitaria l'unica soluzione è chiamare il 118 ma in quel caso deve esserci una urgenza. Per turisti e residenti sono giorni in cui il miglior augurio è quello di sentirsi bene, altrimenti bisogna mettersi in auto e raggiungere San Giovanni Rotondo o Foggia". "Quello che sta accadendo sul Gargano - conclude - è lo specchio di un fallimento senza precedenti della regione Puglia in ambito sanitario con il governo di centrosinistra".



