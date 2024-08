Asl Foggia, 'guardia turistica a Peschici sarà attiva dalle 20'

(v. 'Cartello guardia medica sul Gargano...' delle 11:13) "Nonostante le difficoltà dovute alla carenza cronica di medici, purtroppo difficili da reperire, il servizio di guardia turistica a Peschici sul Gargano è garantito anche nel giorno di Ferragosto. Sarà attivo dalle ore 20 di stasera sino alle ore 8 di domani mattina". Lo spiega l'Asl di Foggia in una nota in cui la direttrice del distretto socio sanitario di Vico del Gargano, Cinzia Piccaluga, spiega che "in alternativa e sino alle ore 20 è possibile recarsi presso il servizio di continuità assistenziale-guardia turistica di Vico del Gargano e Vieste". Il chiarimento arriva dopo le dichiarazioni del consigliere regionale Paolo dell'Erba che ha denunciato la sospensione del servizio sul Gargano oltre ai continui disservizi in tutta l'area. Il consigliere ha diffuso anche la foto di un biglietto che sarebbe stato affisso all'ingresso del presidio di Peschici in cui si legge che la guardia medica riaprirà il 16 agosto.

"È inoltre aperta al pubblico a Peschici per piccole urgenze, analisi di prima istanza ed alcuni servizi di telemedicina - prosegue Piccaluga - la farmacia locale del dottor Luigi Labombarda che si ringrazia per la pluriennale disponibilità a collaborare con l' Azienda sanitaria locale per assicurare servizi ai cittadini ed ai turisti che soggiornano a Peschici".

Antonio Nigri, direttore generale dell'Asl Foggia, spiega che "nonostante la carenza di medici, problema riscontrato a livello nazionale, la Asl di Foggia sta mettendo in campo tutte le misure possibili per garantire la continuità dei servizi. Stiamo monitorando costantemente la situazione ed intervenendo in tempo reale per assicurare risposte adeguate ad ogni criticità o disagio segnalato nei territori della nostra provincia".

La direzione strategica dell'Asl annuncia di aver avviato un'indagine interna per comprendere chi abbia affisso quel foglietto di carta, non ufficiale e non autorizzato, volto a screditare l'operato della Asl di Foggia e dei servizi sanitari disposti nel periodo estivo". "Non si esclude - sottolinea ancora l'Asl - di denunciare l'accaduto alle autorità competenti e di adottare provvedimenti consequenziali relativi al caso".





