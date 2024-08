Tentata estorsione, arrestata una intera famiglia a Gallipoli

Con l'accusa di tentata estorsione una intera famiglia è stata arrestata a Gallipoli dalla polizia che ha eseguito all'alba quattro ordinanze di custodia cautelare, due delle quali ai domiciliari. Le persone arrestate sono coinvolte nell'inchiesta della Procura di Lecce nell'ambito del sequestro del mercato ittico di Gallipoli, avvenuto lo scorso 26 luglio, in seguito alla scoperta di postazioni utilizzate abusivamente. Dopo la chiusura era sorto un clima di intimidazione tra alcune famiglie del posto con minacce e persino un attentato incendiario. In carcere sono finiti Luigi e Fabrizio Sabato, rispettivamente padre e figlio, mentre per la sorella Maria Rosaria e la madre Rosaria Scialpi sono stati disposti gli arresti domiciliari. Luigi Sabato deve rispondere anche dell'incendio di un furgone ortofrutticolo avvenuto in pieno centro a Gallipoli lo scorso 28 luglio, di proprietà di uno degli 11 indagati nell'inchiesta, Francesco Boellis, marito di una consigliera comunale in carica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA