Perde il controllo del motorino e finisce su un'auto, muore un 13enne

Un ragazzino di 13 anni, Emmanuel, è morto in un incidente stradale a San Nicandro Garganico, nel Foggiano.

Stando a quanto si è appreso, il 13enne era alla guida di un motorino quando, per cause da accertare, ha impattato con un'auto, un'Alfa Romeo Mito.

Per il ragazzino non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Il conducente dell'auto, che si è fermato a prestare soccorso, è rimasto illeso. I carabinieri indagano sull'accaduto e stanno anche verificando come mai il 13enne utilizzasse un mezzo che si può guidare a partire dai 14 anni e per il quale occorre la patente.

Emmanuel era un appassionato di calcio, a settembre avrebbe iniziato le scuole superiori. Il papà un imprenditore nel settore delle comunicazioni e, con altri educatori, si occupa degli allievi della squadra locale di calcio in cui militava anche Emanuel. Il 13enne aveva due fratelli più grandi, frequentava la parrocchia santa Maria del borgo, chiesa madre della cittadina.

Il sindaco Matteo Vocale ha annunciato che sarà lutto cittadino il giorno dei funerali.

"L'anima di tutti noi è ancora una volta turbata. E al signore che pur ci ha detto di voler venire talvolta in modo repentino e improvviso come un ladro ci viene spontaneo gridare perché?". È un passaggio del post pubblicato sul profilo Facebook della parrocchia Santa Maria del borgo, chiesa madre di San Nicandro Garganico, frequentata dal 13enne Emanuel, morto ieri sera in un incidente in motorino.

Il post è corredato dalla foto del ragazzino che indossa l'abito da chierichetto. "Ancora una volta - prosegue il post - siamo chiamati a guardare con gli occhi pieni di lacrime alla sua croce. Emanuel è li ora, nel tuo abbraccio paterno, dove rifiorirà per sempre la sua giovinezza. Goda della gioia senza fine nella compagnia dei tuoi santi".



