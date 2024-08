Nel Foggiano torna Ballinsé, ospite Michele Placido

Una rassegna che esalta la bellezza della musica e della danza. Giornate segnate da concerti di artisti internazionali e ballerini che danzeranno per rendere unica l'edizione 2024 di Ballinsè, il festival internazionale dei balli, dei suoni e della cultura popolare che fino al prossimo 18 agosto sarà ospitato a Panni, nel Foggiano. Il contest, dedicato alla scelta di restare nella propria terra, può contare su Eugenio Bennato come patron della sezione musica e Luciano Cannito per la danza, mentre il 17 agosto ospite d'onore sarà il regista Michele Placido.

In cartellone ci sono 25 concerti, di cui uno all'alba con la violinista H.E.R, 47 seminari, 4 open-stages, sagre, Panni-Expo, momenti letterari, una mostra fotografica e la finale del Just Folk Radiovision Contest, dedicato ai talenti emergenti della musica e dei balli popolari.

"Ballinsé è un festival senza eguali" perché, spiega Rocco Gesualdi, direttore artistico, "dalla bellezza racchiusa nell'individualità di ognuno dei partecipanti nasce la sua unicità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA