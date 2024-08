Medici in malattia, stop ricoveri in Chirurgia plastica Brindisi

"La carenza del personale medico specialista in Chirurgia plastica si è aggravata nelle ultime ore per improvvise malattie e assenze difformi rispetto al piano ferie programmato. Sono stati sospesi, per questo, provvisoriamente e temporaneamente i ricoveri non urgenti, definiti come programmati e non oncologici, presso l'Unità operativa di Chirurgia Plastica, fino al ripristino delle condizioni minime per garantire anche queste attività". Lo comunica in una nota l'Asl Brindisi in riferimento a quanto sta avvenendo in queste ore nell'ospedale Perrino di Brindisi. "I ricoveri per patologie oncologiche ed eventuali ricoveri in urgenza - si legge in una nota - sono garantiti, con responsabilità di ricovero a carico del reparto che sosterrà con i propri medici in servizio e con quelli del Centro ustioni la turnistica necessaria".



