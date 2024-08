Un vasto incendio boschivo è in corso a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Le fiamme si sono sviluppate in una vasta area alle spalle della struttura di riabilitazione 'Gli angeli di padre Pio', che è stata messa in sicurezza. Sul posto stanno operando diverse squadre di vigili del fuoco e un canadair. Al momento nessuna situazione di pericolo si registra per la vicina struttura ospedaliera Casa sollievo della sofferenza.



