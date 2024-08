Assalto a uno sportello bancomat della Bper nel Foggiano

Uno sportello bancomat della Bper a San Nicandro Garganico (Foggia) è stato fatto esplodere alle 4 del mattino. Ignoti avrebbero piazzato una carica esplosiva, cosiddetta marmotta, all'interno della fessura da cui si preleva il denaro. La filiale della Bper è in corso Umberto I, in pieno centro cittadino. Indagano i carabinieri. Non è chiaro se i malviventi, che dopo il colpo sono fuggiti, siano riusciti a portare via il denaro. I militari stanno visionando anche le immagini della videosorveglianza.

"A poche ore da una tragedia (il riferimento è al 13enne morto ieri sera in un incidente stradale, ndr) la criminalità ci mette anche del suo. Non accadeva dal 2018 un fatto del genere - afferma il sindaco Matteo Vocale -. Ringrazio i carabinieri per il lavoro interminabile di questa notte e spero che gli autori di questo reato vengano individuati e assicurati dalla giustizia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA