Anche il rapper Geolier al concerto della Notte della Taranta

Ci sarà anche Geolier sul palco del concertone della Notte della Taranta il prossimo 24 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce. Ad annunciare la presenza del cantante, consacrato presso il grande pubblico dalla partecipazione all'ultimo festival di Sanremo, è stata la fondazione Notte della Taranta sui propri a canali social.

Il rapper napoletano è solo l'ultimo degli artisti che animeranno il concertone: hanno confermato la loro presenza Angelina Mango e Gaia. Si tratta di giovani esponenti della musica italiana che sono in linea col tema scelto per l'edizione 2024: generazione Taranta. A guidarli sarà Shablo, maestro concertatore di quest'anno.



