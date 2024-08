Vogliono entrare in masseria Meloni, 'è per sicurezza nazionale'

Il progetto di un innovativo sistema militare per la sicurezza nazionale è quanto hanno provato a consegnare questa mattina due uomini alla premier Giorgia Meloni. Dopo aver parcheggiato l'auto davanti all'ingresso della masseria Beneficio a Ceglie Messapica, dove la presidente del Consiglio sta trascorrendo il suo secondo giorno di vacanza, i due, della provincia di Brindisi, hanno citofonato spiegando il loro intento. Dopo il primo "no grazie" pronunciato al citofono la sicurezza si è avvicinata al cancello chiedendo cortesemente ai due uomini di spostare l'auto e di allontanarsi. Stando a quanto dichiarato dalle due persone, il loro obiettivo era far pervenire questo progetto al ministro della Difesa Guido Crosetto che "non può rimanere all'oscuro del suo contenuto".

Ad entrare nella masseria, al contrario, sono stati alcuni prodotti tipici pugliesi preparati per la premier che, tra la pace e all'ombra degli ulivi pugliesi, continua a occuparsi dell'agenda di governo e della politica estera. In masseria c'è anche suo cognato, il ministro Francesco Lollobrigida, che in mattinata ha fatto una escursione in bici tra i sentieri della Valle D'Itria.



