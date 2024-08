Un uomo di 39 anni, agli arresti domiciliari a Bitonto (Bari), è stato ferito stasera da alcuni colpi di pistola esplosi da cinque persone incappucciate che avrebbero sfondato la porta della sua abitazione per colpirlo. A quanto si apprende, l'uomo è rimasto ferito a una spalla ed è uscito di casa autonomamente per poi essere trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.



