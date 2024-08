Al Comune di Bari ricucito lo strappo tra sindaco e Laforgia

Ricucito lo strappo tra il sindaco di Bari, Vito Leccese (Pd), e il capo della Convenzione, Michele Laforgia. Oggi pomeriggio si sono incontrati dopo le incomprensioni nei giorni scorsi e la decisione di Laforgia di non accettare incarichi istituzionali.

"Questo pomeriggio - dice Leccese - ho incontrato Michele Laforgia, con il quale abbiamo a lungo discusso e chiarito le ragioni delle incomprensioni dei giorni scorsi in merito all'impegno, da entrambi pubblicamente assunto sia il 17 aprile che il 12 giugno, di governare insieme, riunendo tutte le componenti della coalizione progressista con criteri di rappresentatività, competenza e pari dignità. Abbiamo discusso anche del documento a sua firma inviatomi due settimane fa a nome della Convenzione, ribadendo la mia volontà di condividere, nel rispetto dei ruoli, le scelte di fondo dell'amministrazione, la definizione del nuovo sistema delle deleghe assessorili, che dovranno garantire innovazione e testimoniare le priorità del prossimo governo cittadino, e le coordinate programmatiche, continuando e ultimando il percorso tracciato nelle settimane scorse". "Nelle prossime ore - conclude - ultimerò le mie valutazioni per garantire alla città una squadra di governo con la quale affronteremo le sfide programmatiche che hanno accompagnato la campagna elettorale".

"Abbiamo affrontato - dice Laforgia - tutte le principali questioni su cui, nei giorni scorsi, ho espresso il nostro motivato dissenso, compresa la recente ordinanza in materia di sicurezza urbana. Il sindaco ha espresso la sua disponibilità a discuterne, chiarendo di voler rispettare l'impegno comunemente assunto durante la campagna elettorale di governare insieme, con pari dignità, riaprendo il dialogo sul programma comune, le priorità di intervento e lo schema delle deleghe. Ho ribadito che non sono personalmente interessato a nessun incarico e a nessun ruolo, ma di essere pronto a compiere ogni sforzo utile per l'unità della coalizione progressista. Nelle prossime ore, verificherò con le forze politiche della Convenzione, se vi sono le condizioni per partecipare al governo della città".



