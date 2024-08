Ventenne morto in Puglia, 2 settimane fa scomparso il padre

Il Comune di Busto Arsizio esprime il suo cordoglio dopo la notizia della morte di un giovane originario del paese lombardo morto a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno (Brindisi), dove era in vacanza con alcuni amici, dopo essere stato sbalzato fuori da una macchina in corsa. Lorys Bellapianta avrebbe compiuto 20 anni a dicembre e la sua famiglia aveva subito un altro lutto due settimane fa con la scomparsa del padre, Luigi Bellapianta, colpito da una grave malattia.

Luigi e la moglie Raffaella si erano sposati prima della pandemia e la cerimonia era stata presieduta dalla vicesindaca di Busto, Manuela Maffioli: "Con il sindaco Emanuele Antonelli, anche a nome dell'amministrazione comunale, ci stringiamo alla nostra concittadina Raffaella, ferita così spietatamente in poco tempo come moglie e madre e abbracciamo con lei il piccolo Devis (fratello di Lorys, ndr) - commenta Maffioli -.

L'amministrazione è e sarà vicino alla famiglia in questo terribile momento per ogni supporto possibile".



