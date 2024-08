Sequestrati 54mila prodotti pericolosi per la salute

Militari della Guardia di finanza hanno sequestrato in esercizi commerciali di Massafra, Statte e Pulsano, in provincia di Taranto, oltre 54mila prodotti, tra cui casalinghi, bigiotteria, accessori per abbigliamento, profumi e cosmetici, potenzialmente pericolosi per la salute poiché privi delle informazioni previste dal codice del consumo. Tra i prodotti sequestrati anche 11mila piatti e posate di plastica sulle cui confezioni era impresso il logo Moca (materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti), pur in assenza del certificato di conformità.

I titolari delle rivendite interessate dai controlli sono stati segnalati alle autorità competenti.



