Un 55enne è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stato aggredito con calci e pugni la notte scorsa nel centro storico di Ostuni. L'uomo ha riportato un grave trauma facciale.

Il presunto aggressore, un 22enne, è stato individuato dopo poche ore e denunciato in stato di libertà per lesioni gravi. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato di Ostuni.





