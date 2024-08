Notte della Taranta, la cantautrice Ste sul palco del Concertone

Gli esperti la definiscono "un astro nascente della musica italiana". E lei brillerà sul palco de La notte della Taranta, il prossimo 24 agosto a Melpignano (Lecce). Perché tra gli ospiti della 27/a edizione del concertone ci sarà anche la 28enne Ste, la cantautrice nigeriano-napoletana che ha spopolato sui social con il brano "Red".

Il pubblico dei ritmi tradizionali salentini potrà ascoltare il suo nuovo inedito "Lose control" che uscirà il 23 agosto e che sarà proposto live in versione pizzicata. Il brano è firmato da Ste per il testo, Ste e Shablo, maestro concertatore, per la musica ed è prodotto da Shablo e Luca Faraone. Con la sua voce potente e sensuale, Ste canta l'amore nelle sue molteplici sfaccettature raccontando anche le difficoltà delle relazioni e la necessità di non sottostare a meccanismi tossici e negativi.

Il concertone, progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta sostenuto da Regione Puglia e Pugliapromozione in collaborazione con Unione dei Comuni della Grecìa salentina e l'istituto Diego Carpitella, sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 dalle 21.20 e avrà narratrice Ema Stokholma.





