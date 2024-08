Meloni in vacanza a Ceglie Messapica, paese in fermento

Ci sono le forze dell'ordine ma anche tanti cronisti, nonostante il sole abbia reso già il clima rovente, a presidiare masseria Beneficio, nelle campagne di Ceglie Messapica, dove la premier Giorgia Meloni ha trascorso la notte. Da ieri, infatti, la presidente del Consiglio è in Puglia, in provincia di Brindisi, dove trascorrerà qualche giorno di vacanza.

Ieri sera ha cenato a Borgo Egnazia, il resort di lusso che a giugno ha ospitato il G7, e poi si è trasferita nella masseria che dall'anno scorso sembra aver scelto come suo buen retiro per rigenerarsi dalle fatiche di Palazzo Chigi. Con lei c'è sua figlia Ginevra, e dovrebbero esserci anche la sorella Arianna Meloni e suo marito, il ministro per l'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Non è escluso che possa raggiungerla l'ex compagno Andrea Giambruno: in una recente intervista la premier ha detto che avrebbe trascorso qualche giorno di vacanza con loro. Atteso anche il sottosegretario alla Salute, il pugliese Marcello Gemmato.

A Ceglie Messapica c'è fermento, i commercianti sperano di poter incontrare la premier e scattare qualche selfie con lei, come già accaduto l'anno scorso.

In Puglia c'è anche il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini che sta trascorrendo le vacanze in Salento. Ed è possibile che, come accaduto la scorsa estate, possa incontrare Meloni proprio nella masseria Beneficio per discutere dei temi caldi dell'agenda di governo in un clima più rilassato e circondati dagli ulivi.



