Esplosione in un trullo: 53enne ferita è in condizioni stabili

Sono stabili le condizioni della donna di 53 anni rimasta ferita ieri nell'esplosione del trullo a Cisternino (Brindisi) in cui suo marito, il 55enne Nicola Salatino, è morto. La donna è ricoverata nel centro grandi ustioni dell'ospedale Perrino di Brindisi, con lesioni su oltre il 50% del corpo. La prognosi è riservata.

Sono in corso le indagini sulle cause dell'esplosione che potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. La coppia, originaria di Bari, era al suo primo giorno di vacanza, ospite di amici di Barletta.



