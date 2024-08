Ceglie Messapica pronta per Meloni, con torte, pesce e latticini

C'è chi sta preparando una torta, come la pasticceria Alter Gusto, dove lo scorso anno Giorgia Meloni si fermò per una veloce colazione prima di ripartire per Roma. Ma per la premier, in vacanza da qualche ora nelle campagne di Ceglie Messapica a Masseria Beneficio, si stanno muovendo in tanti per omaggiarla con alcune eccellenze del territorio. Dai latticini ai dolciumi, passando anche per il pescato locale, per finire con uno spritz in Piazza Plebiscito nel cuore del comune della Valle D'Itria.

"Lo scorso anno - racconta Antonio D'Alessandro della pescheria Adriatica di Ceglie Messapica - abbiamo inviato il granchio blu ed alcuni scampi. Attendiamo di conoscere per quest'anno quali saranno le richieste. Siamo pronti anche per questo suo periodo di vacanza qui da noi: scampi, gamberi, pescato locale tutto pugliese".

Nel centro storico c'è fermento per una sua possibile passeggiata tra i vicoli del borgo antico. "E' un motivo di orgoglio averla come ospite nella nostra cittadina in questo Sud alle volte dimenticato. Noi - riferisce Pietro Bazzini, titolare di Sapori di Latte - siamo un piccolissimo caseificio artigianale e ci piacerebbe far degustare alcune delle eccellenze che produciamo e che sono radicate nel territorio".

In piazza Plebiscito l'attesa è doppia: una prima visita ora e poi anche la possibilità che la premier possa raccogliere l'invito a fine agosto per la settima edizione della kermesse La Piazza dove sono già attesi i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.

"Per la nostra città è un bel segnale la presenza anche per il 2024 della premier. Vuol dire che si sta facendo bene. Sarei molto onorato - riferisce Giovanni Bellanova del bar 'Plebiscito 51' se la premier venisse nella nostra piazza. E, perché no, di offrirle un ottimo spritz".

"Noi l'aspettiamo con ansia - aggiunge Marika Lunetti di 'Innamorato caffè' - per farle assaggiare il nostro biscotto cegliese e la pasta di mandorle. Negli anni scorsi non siamo riusciti ad averla come nostra ospite. Speriamo quest'anno di poterla incontrare"



