E' morto nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce il 38enne Alessandro Carratta, rimasto coinvolto all'alba in un incidente sulla strada provinciale 206 per Melissano, nel sud Salento. L'uomo era in auto con la fidanzata, sua coetanea, che ora è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale del capoluogo salentino.

La donna è stata ritrovata in auto, una Lancia Y, mentre il suo fidanzato è stato sbalzato fuori dall'abitacolo nell'impatto con una Fiat Panda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA