Incidente stradale in Salento, grave una coppia di 38enni

Sono tre le persone rimaste ferite, due delle quali in gravi condizioni, in un incidente avvenuto la scorsa notte sulla strada provinciale che collega Ugento a Melissano, in provincia di Lecce.

Nell'incidente, la cui dinamica è in fase di accertamento, sono rimaste coinvolte una Lancia Y e una Fiat Panda. Nella Lancia viaggiavano due fidanzati di 38 anni di Presicce-Acquarica del Capo. Soccorsi da un'ambulanza del 118, sono stati trasportati all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove sono ricoverati in gravi condizioni. Il passeggero a bordo della Panda è stato ricoverato nell'ospedale di Gallipoli e le due condizioni non sono gravi. Illesi le altre due persone che viaggiavano con lui. Indagano i carabinieri.



