Esplosione in un trullo: disposto il sequestro dell'area

La procura di Brindisi ha disposto il sequestro dell'area del complesso di trulli a Cisternino, in provincia di Brindisi, dove questa mattina si è verificata un'esplosione in cui è morto il 55enne Nicola Salatino ed è rimasta gravemente ferita la moglie 53enne.

Le indagini sull'accaduto sono condotte dai carabinieri. E mentre continuano le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, al lavoro da oltre sei ore, la salma del 55enne, un ingegnere edile del Barese, è stata portata via dal luogo dell'incidente ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La donna, a quanto si apprende dall'Asl, è ricoverata all'ospedale Perrino di Brindisi con ustioni diffuse su oltre il 50% del corpo; per ora non ha bisogno della terapia intensiva.





